Истец, в пользу которого было принято решение, обратился в суд с заявлением о принятии дополнительного решения по делу относительно решения вопроса о распределении судебных расходов, связанных с правовой помощью.

В подтверждение расходов на правовую помощь истец предоставил:

- приложение к договору о предоставлении правовой помощи;

- квитанцию о получении адвокатом денежных средств;

- акт выполненных работ.

Местный суд удовлетворил исковые требования, указав, что истцом и его представителем представлены подтверждающие документы оказании правовой помощи.

Однако апелляционный суд отказал в удовлетворении иска. Суд указал, что из предоставленных истцом документов невозможно установить факт оплаты указанных услуг, поскольку заявитель не представил доказательств, что его адвокат имеет кассу и ведет кассовую книгу, предоставляя в суд в качестве доказательства оплаты услуг адвоката квитанцию о получении средств, выписанную самым адвокатом.

Коллегия судей Административного суда ВС оставила в силе решение местного суда.

Соответствующее постановление по делу №727/4597/19 ВС принял 16 мая.

Частью седьмой статьи 139 КАСУ предусмотрено, что размер расходов, которые сторона оплатила или должна уплатить в связи с рассмотрением дела, устанавливается судом на основании представленных сторонами доказательств (договоров, счетов и т.д.).

Такие доказательства представляются до окончания судебных прений по делу или в течение пяти дней после принятия решения суда при условии, что до окончания судебных прений по делу сторона сделала об этом соответствующее заявление.

Статьей 30 Закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" предусмотрено, что гонорар является формой вознаграждения адвоката за осуществление защиты, представительства и предоставления других видов правовой помощи клиенту.

Порядок исчисления гонорара (фиксированный размер, почасовая оплата), основания для изменения размера гонорара, порядок его уплаты, условия возврата и т.д. определяются в договоре о предоставлении правовой помощи.

При установлении размера гонорара учитываются сложность дела, квалификация и опыт адвоката, финансовое состояние клиента и другие существенные обстоятельства. Гонорар должен быть разумным и учитывать потраченное адвокатом время.

Верховный Суд отмечает, что в соответствии с положениями ст. 14 НК адвокаты осуществляют независимую профессиональную деятельность. В свою очередь, Закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности» не приводит форму и требования к документу, подтверждающему оплату гонорара (вознаграждения) адвокату.

ВС указал, что анализ специального законодательства о деятельности адвоката, дает право сделать вывод о том, что законодательством Украины не установлено соответствующих требований к расчетному документу, который должен предоставить адвокат при оплате клиентом услуг, а также не установлена форма такого документа.

Учитывая изложенное и тот факт, что открытие собственного счета не является обязанностью адвоката, Верховный Суд пришел к выводу, что адвокат может выдать клиенту на его требование составленный в произвольной форме документ (квитанция, справка и т.д.), который будет подтверждать факт получения средств от клиента.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве патрульный избил адвоката и его отца. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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