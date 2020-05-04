Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине и ее столице падает второй день подряд. Так, число заболевших простудой на 84,7% ниже нормы в это время года.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"В столице за 18-ю неделю 2020 зарегистрировано 3473 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 84,7%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 117,7", - указано в сообщении.

Всего заболеваемость ОРВИ в Киеве снизилась на 1,5% по сравнению с прошлой неделей. Известно о 1 403 больных детях (на 2,2% меньше) и 2 070 взрослых (на 1% меньше прежних показателей).

В то же время среди школьников количество больных простудой упало на 11% за счет дистанционного обучения - сообщается о 541 случае. С 27 апреля по 3 мая в больницы с жалобами на симптомы простуды или гриппа госпитализировали 11 человек. из которых 6 - дети.

Напомним, в Украине за неделю с 6 до 12 апреля гриппом и ОРВИ заболели 75 403 человека. Показатель заболеваемости - более 197 на 100 000 населения. Это на 58,6% меньше, чем эпидемический порог по Украине.

Как сообщала "Страна", в Украине с 30 марта по 5 апреля зафиксированы 105 116 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Из заболевших более трети (39,5%) - это дети.