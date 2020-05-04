Правительственный офис по европейской и евроатлантической интеграции по поручению премьер-министра проводит работу по координации организованного выезда сезонных работников из Украины на работу за границу.

Эти меры являются частью общего процесса смягчения карантинных ограничений, которые постепенно вводятся правительством. Об этом сообщает правительственный портал.

"Правительство, конечно, рассчитывает на тех украинцев, которые в последнее время работали за рубежом, на их помощь в развитии страны. Мы осознаем то, что предложить наиболее активной части данной рабочей силы европейский уровень зарплат мы сейчас не можем, но и искусственные преграды не будем создавать. Наше задание - придать данному процессу максимальную организованность", - прокомментировал Вадим Пристайко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Координация процесса предусматривает ряд важных обстоятельств, которые должны быть учтены работодателями в других странах для приглашения сезонных работников из Украины:

"Мы видим это следующим образом: по возможности, централизованное обращение правительств тех стран, которые заинтересованы в труде наших граждан. Мы ожидаем также гарантированного официального трудоустройства не менее трех месяцев, что приезд и отъезд этих групп будет максимально скоординирован и организован, возможно чартерными рейсами. Обсервация и другие необходимые меры медицинской безопасности будут обеспечены как в стране, куда приезжают наши рабочие, так и при возвращении их в Украину. Также мы ожидаем надлежащий уровень социального страхования, в первую очередь медицинского, и достойный уровень содержания и заработной платы. Мы рассчитываем, что этот процесс будет максимально прозрачным, спокойным, без лишних бюрократических преград. Возможно будем использовать современные цифровые технологии", - говорит Пристайко.

Сейчас ведутся активные консультации с международными партнерами, перевозчиками, в первую очередь авиалиниями, с целью надлежащей координации этих вопросов.

"Надеюсь, что со следующей недели этот процесс уже будет организован и мы сможем коммуницировать с теми заинтересованными группами, ассоциациями и просто работниками, которые хотят выехать на работу", - подчеркнул Вадим Пристайко.

Как сообщалось, что с 4 мая открываются польские консульства, которые будут выдавать визы на полевые работы.

Также мы писали, что Украина готовится к смягчению карантина с сегодняшнего дня.