Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что для досрочных парламентских выборов сейчас нет предпосылок.

Об этом он сказал в беседе с журналистом Василием Головновым в эфире телеканала "Украина-24".

"По состоянию на сегодня нет ни одной предпосылки, чтобы досрочные парламентские выборы состоялись. Есть коалиция, или в данном случае фракция, которая действует на правах коалиции – монобольшинство "Слуга народа". Есть срок – год так называемого иммунитета для Верховной Рады Украины", - отметил Разумков. находясь в студии канала.

Он добавил, что список оснований, исходя из которых президент может распустить Верховную Раду, прописан в Конституции. И на сегодняшний день нет ни одной позиции, которая бы отвечала этим требованиям.

Видео: YouTube/ Україна 24

Ранее "Страна" приводила слова Разумкова о его отношении к празднику 9 Мая.

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