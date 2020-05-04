Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал о своем отношении ко Дню Победы. По его словам, 9 Мая он всегда считал праздником, добавив, что речь идет о его "личной позиции".

Об этом спикер парламента заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Разумков сказал, что его "дедушки и бабушки были участниками боевых действий".

Он напомнил, что в этом году День Победы приходится на "серьезный разгар коронавируса". Поэтому гражданам нельзя пренебрегать карантинными ограничениями даже в праздничный день, иначе карантин не закончится "ни 11 мая, ни 22 мая, ни даже в июле и не в августе".

Видео: YouTube/ Україна 24

Ранее "Страна" приводила мнение Вадима Пристайко о Дне Победы. Он заявил, что украинская власть не собирается его праздновать, так как это день памяти и примирения.

Мы также писали, что повсюду празднования 9 Мая отменяются из-за коронавируса, кроме Беларуси. Там в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны проведут парад.