Учебный год в школах в этом году закончится дистанционно. Чтобы не подвергать риску детей, рекомендуется также отказаться от последних звонков и выпускных.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета Министров.

"Учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно", - указано в сообщении.

Занятия школьников продлятся дистанционно до 31 мая, к 1 июля должен закончиться учебный год и быть вынесены все решение о переводе школьников в следующий класс. до 15 июня учебные заведения обяжут подготовить все документы о получении базового среднего образования, свидетельств достижений и табелей знаний.

Ученики 11 классов, который в этом году станут выпускниками, пройдет ГИА (ДПА) в формате ВНО (ЗНО). Отмечается, что, если ученики 1-8 и 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы должны будут прислать копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.

Также для учеников 4 и 9 классов отменены выпускные экзамены в формате ГИА. Кроме того, в Министерстве образования рекомендуют школьникам и их родителям в этом году отказаться от выпускных и последних звонков ради собственной безопасности.

Напомним, киевские школы должны быть готовы завершить учебный год дистанционно в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил киевские мэр Виталий Кличко.

Как сообщала "Страна", Любомира Мандзий, исполняющая обязанности министра образования, рассказала, как закончится учебный год в высших учебных заведениях в условиях карантина. Она пояснила, что год закончат вовремя и дистанционно.