От Офиса президента не исходят никакие инициативы по смене директора НАБУ.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в рамках онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council 4 мая.

Ермак утверждает, что в ОП нет никаких инициатив по смене директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.

"Со стороны Офиса президента никаких инициатив по этому поводу не было. Нам много задавали вопросов об этом на прошлой неделе. Знаю, что были какие-то разговоры и консультации, даже начинался сбор подписей в парламенте. Но пока что мне неизвестно, чтобы какой-либо законопроект по этому поводу был внесен в повестку дня парламента", - заявил Ермак.

Ермак отметил, что Офис президента всегда поддерживает независимость НАБУ. "Очень много ожиданий, надежд, и считаю, что этот орган будет работать еще более эффективно. Это очень важный орган", - добавил он.

Напомним, в Верховной Раде 170 нардепов потребовали отставки главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. Они поставили подписи под требованием о отставке главного антикоррупционера.

Как сообщала "Страна", в Верховной Раде ищут приемлемый с точки зрения законодательства способ уволить директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.