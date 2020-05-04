Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре обсудил с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом дальнейшие шаги по реализации решений, принятых на саммите "нормандского формата" в Париже.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Также обсуждалась и подготовка к саммиту в Берлине.

Кулеба и Маас выразили удовлетворенность фактом возобновления консультаций "нормандского формата" на уровне министров иностранных дел.

Как сообщалось, на встрече Нормандской четверки договорились о перемирии, обмене пленными и выплате пенсий жителям Донбасса.

При этом в Украине заявили, что пока не будет обеспечена безопасность, ни о каких подвижках не может быть и речи. В России же сообщили, что процесс невозможен без особого статуса Донбасса.

Однако в ФРГ отметили равную ответственность Киева и Москвы за продвижение мирного урегулирования и что следующая большая встреча лидеров нормандской четверки возможна после выполнения парижских договоренностей.