Ученые обратили внимание на необычное состояние у пациентов с коронавирусом.

Это "счастливая гипоксия", при которой больной может свободно говорить и не чувствует особого дискомфорта, но уровень кислорода в его легких так низок, что может вызвать быструю потерю сознания или даже смерть.

Об этом пишет издание The Guardian.

Как отметил консультант по интенсивной терапии в Манчестерском королевском лазарете Джонатан Баннард-Смит, в последнее время стало известно о нескольких пациентах с тревожно низкой сатурацией (то есть насыщением) крови кислородом. У здоровых людей этот показатель составляет не менее 95%. Сейчас же врачи наблюдают больных с сатурацией 80, 70 и даже 50%. При этом люди кажутся абсолютно здоровыми, хотя в их организме происходят катастрофические изменения.

Пульмонолог из Бразилии Эльнара Марсия Негри рассказала, что при "счастливой гипоксии" (гипоксия - пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях) глубокое дыхание у пациента может быть комфортным, так как легкое раздувается. Поэтому больные не чувствуют недостатка насыщения крови кислородом.

По мнению ученых, необычное и опасное состояние могут вызывать сгустки крови в легких. Из-за них образуются белки, которые не позволяют насыщать кровь достаточным количеством кислорода. На основании имеющихся данных специалисты призывают врачей избегать агрессивного лечения Covid-19, если для этого нет серьезных оснований.

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