Бывший защитник немецкого Шальке Хианник Камба, который считался погибшим в 2016 году, обнаружен живым.

Об этом сообщает Bild.

По информации издания, 33-летний Камба, якобы разбившийся в автомобильной катастрофе, проживает в немецком регионе Рур со своей семьей.

Отмечается, что футболист мог инсценировать свою смерть, чтобы получить выплату от страховой компании. В настоящее время немецкая прокуратура проводит расследование относительно жены защитника, которую обвиняют в предоставлении фальшивых документов о смерти мужа.

Камба - воспитанник Шальке и игрок молодежной команды. В период с 2008-го до 2015-го он играл за клубы низших дивизионов Германии.

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