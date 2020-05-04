Внеочередное заседание Верховной Рады скорее всего инициируют депутаты и оно планируется на 12 мая.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Скорее всего, следующее заседание Верховной Рады будет созвано 150 народными депутатами", - сказал Разумков вечером 4 мая в эфире телеканала "Украина-24".

Он подтвердил, что скорее всего, это заседание состоится во вторник, 12 мая.

"Предварительно думали, что оно будет в пятницу, однако регламентные нормы не позволяют рассмотреть в пятницу некоторые законопроекты, которые надо рассмотреть", - рассказал председатель Верховной Рады.

Напомним, ранее о том, что внеочередное пленарное заседание парламента планируется на 12 мая, сообщали депутаты от "Слуги народа".

Как сообщала "Страна", Верховная Рада все же внесла изменения в текст своего регламента, пересмотрев методы работы с депутатскими предложениями и поправками.