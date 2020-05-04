Несмотря на фактический срыв минского процесса мирного урегулирования нак Донбассе, руководитель Офиса президента Андрей Ермак надеется, что в октябре 2020 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пройдут местные выборы.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом Ермак заявил 4 мая во время онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из украинского Белого дома", организованной Atlantic Council.

Отвечая на вопрос о том, вероятен ли перенос даты местных выборов в Украине, Ермак сказал, что пока этот вопрос не обсуждали в Офисе президента, а дата местных выборов остается неизменной.

"И я очень верю, что нам удастся провести местные выборы, в том числе на неподконтрольных территориях, в целом по всей территории нашей страны. И эти выборы по украинскому законодательству, базируясь на всех принципах Копенгагенской конвенции, будут очень мощным путем для прекращения войны на Донбассе", - ответил глава Офиса.

Ермак добавил, что соблюдение принципов Копенгагенской конвенции позволяет выполнить все условия Украины по безопасности для проведения таких выборов.

"Это касается и вывода иностранных формирований, и передачи контроля под контроль (Украине – Ред.) и всего остального", - заключил он.

На упомянутой конференции Ермак также заявил, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается до середины мая.

Ранее "Страна" цитировала слова Михаила Саакашвили о том, что Ермак его однокашник и что он приезжал изучать опыт реформ в Грузии.