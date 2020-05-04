В Украине до конца недели будут проливные дожди с грозой и градом. На Западе страны возможен снег, однако уже к 9-10 мая погода вернется в норму.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Ливни наконец смыли невыносимые остатки дымов, подчистили воздух, помогли пожарным потушить опасный огонь. Говорят, что сегодня - Международный день пожарного", - написала она.

Так, 5 мая на Севере, в центре, Юге и Востоке страны ожидаются проливные дожди с грозами и сильные порывы ветра, возможен град. В Западной Украине грозы сведутся к минимуму, возможна влажность. То же касается Ровенской, Хмельницкой и Винницкой области.

Температура воздуха побудет комфортной, днем ​​в большинстве областей Украины ожидается от +17 до +22 градусов, на Западе свежее: от +12 до +17 градусов. Особенно холодно в ближайшее время будет в западных областях в ночные часы, в пределах +3 +7 градусов, в горах возможны заморозки.

В Киеве 5 мая ожидается кратковременный дождь, возможна гроза, ветер порывистый. Температура воздуха ночью в столице составит около +10 градусов, днем ​​потеплеет до +18 градусов. В дальнейшем влажная погода в столице удержится, температура упадет, но не ниже нуля.

По словам Диденко, дожди прекратятся в Киеве лишь 9-10 мая.

"Поэтому, пока городские мэры и властные немэры разбираются, что открывать, а что оставлять под запретом, мы не забываем на улицу брать зонты, дышим очищенным воздухом, следим за радарами, вымачиваем в воде от нитратов огурцы и зелень, сажаем на балкон новые герани и петунию, защищаем перчатками результаты подпольного маникюра, словом, живем своей естественной нормальной жизнью", - добавила она.

Напомним, в начале мая в Киеве обещают периодические кратковременные дожди с грозами. В первые майские выходные 2-3 мая потеплеет до +21...+23, потом температура немного опустится и 5-6 мая возможны затяжные дожди. Однако к 9 мая выглянет солнце. В целом дневная температура в мае будет колебаться в пределах +12...+23.

Как сообщала "Страна", в Украине весенние заморозки погубили будущий урожай черешни и персиков.