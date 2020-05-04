В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) утвердили проект строительства хранилища для промежуточного хранения высокоактивных отходов, которые вернутся из Российской Федерации после переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС.

Об этом сообщила пресс-служба ГАЗО в понедельник, 4 мая.

Согласно генеральному плану хранилище будет построено на комплексе производств "Вектор". Оно обеспечит радиационную безопасность и надежное промежуточное хранение высокоактивных радиоактивных отходов в течение всего срока его эксплуатации сроком до 100 лет.

Как сообщили в руководстве ГСП "ЦППРВ", сейчас готовится документация для объявления тендера.

Отмечается, что украинская сторона должна принять на хранение высокоактивные радиоактивные отходы, которые возвращаются из Российской Федерации после переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС, в соответствии с Соглашением между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о научно-техническом сотрудничестве в области атомной энергетики от 14 января 1993 года.

Напомним, в январе американцы передали Чернобыльской АЭС построенное ими хранилище отработанного ядерного топлива.

Также мы писали, что в Верховной Раде приняли закон об изменениях в классификации при захоронении радиоактивных отходов.