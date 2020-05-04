В отделении "Новой почты" на улице Медовой Пещеры в городе Львов, у одного из клиентов в посылке взорвалась учебная граната.

Об этом сообщается в Facebook Нацполиции Львовской области.

Сегодня около 17:30 в полицию поступил звонок от работника упомянутого львовского отделения. По словам заявителя, в почтовом отправлении, которое получал один из клиентов, были предметы, похожие на гранаты.

Пока клиент осматривал посылку, раздался громкий хлопок. Пострадавших при взрыве нет, имущество "Новой почты" тоже не повреждено.

На место происшествия немедленно выехали эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа Лычаковского отдела полиции и сотрудники других служб полиции Львовщины. Полицейские установили личность мужчины, получившего отправление: им оказался 51-летний львовянин. Правоохранители изъяли с места происшествия предметы, похожие на учебно-имитационные гранаты.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия и проводит проверку.

На днях "Страна" сообщала о взрыве гранаты в многоэтажке в Дарницком районе Киева.

А сегодня мы писали о подрыве боевой гранаты в Донецке.