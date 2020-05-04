В администрации США прогнозируют, что к 1 июня удвоится количество граждан страны, ежедневно умирающих от коронавируса. Оно может достигать трех тысяч в сутки.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на внутренние документы администрации.

Согласно документам, к началу лета от коронавируса будут умирать около 3 тысяч человек в день, тогда как сейчас жертвами заболевания становятся в среднем 1750 человек в день. А новых случаев заболевания будет до 200 тысяч в день против нынешних 25 тысяч в день.

Прогноз основан на статистическом моделировании санитарного ведомства CDC.

Вскоре после публикации The New York Times в Белом доме заявили, что информация издания во многом неверна.

"Это не документ Белого дома. Его не представляли рабочей группе по коронавирусу, он не проходил межведомственное согласование. Эти данные также не отражают какие-либо модели рабочей группы или данные, которые она проанализировала", - сказано в письменном комментрии представителя Белого дома Джадда Дира.



Вместе с тем Дир не стал отрицать подлинность документа и данные газеты о том, что прогноз был подготовлен в CDC.

Между тем президент Дональд Трамп поощряет штаты к постепенному снятию ограничений. Видимо, это связано с тем, что карантин, введенный большинством штатов с середины марта, не помогает переломить ситуацию с вирусом. Более 1,1 миллиона граждан США заразились им и более 67 тысяч умерли. CША лидируют по обоим показателям в мире.

Предполагается, что снятие ограничительных мер может привести к новым вспышкам вируса.

Как писала "Страна", в США упорно настаивают на том, что в распространении коронавируса виноват Китай. Вчера на эту тему высказался Майк Помпео.

Мы также рассказывали, что во Флориде один из жителей надел черный балахон смерти и с косой в руке пошел на пляж, чтобы предупредить беспечных американцев о смертельной угрозе коронавируса.