В украинском учебнике по истории, утвержденном министерством образования, детей учат, что к упадку украинского села привели клубы, многоквартирные дома, газо- и водопровод, которые построил и проложил коммунистический режим.

На это обратил внимание журналист Сергей Щербина на своей странице в Facebook, опубликовав скриншот из учебника.

"Меня сложно уличить в большевизме и прокоммунистических настроениях. Но вот вы уверенны, что правильно учить детей в таком ключе? Вот правда к упадку украинского села привели клубы, многоквартирные дома, газо- и водопровод? А как надо было сохранить богатую традицию? Удобства во дворе или сразу под себя?

Это не считая прочего скрепоносья о "селе - душе народа". Что вы делаете-то? А городским детям, не привыкшим к этим идиллиям, как быть?", - написал он.

Его комментарий касался такого отрывка из учебника.

"Разрушительных изменений во внешнем виде украинские села претерпели во времена коммунистического режима, когда власть пыталась "стереть границу между городом и селом". Так, в украинских селах были разрушены тысячи церквей, появились клубы, многоэтажные жилые дома городского типа, централизованное газоснабжение и водопровод. Однако такие меры лишь привели к массовому переезду крестьян в города, где условия жизни и работы были лучше. В 1970-1980-е гг с карты Украины исчезли тысячи деревень. Экономические неурядицы 1990-2000-х гг. не прибавили жизненных сил украинской деревне", - написано в учебнике.

Скриншот из Учебника. Facebook

Напомним, в украинские школьные учебники попали оды Майдану от Вятровича. Портнов потребует объяснения от министра Новосад.

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