В МОН учат, что советский газо- и водопровод уничтожили украинское село. Фото: tOrange.biz

В украинском учебнике по истории, утвержденном министерством образования, детей учат, что к упадку украинского села привели клубы, многоквартирные дома, газо- и водопровод, которые построил и проложил коммунистический режим. 

На это обратил внимание журналист Сергей Щербина на своей странице в Facebook, опубликовав скриншот из учебника. 

"Меня сложно уличить в большевизме и прокоммунистических настроениях. Но вот вы уверенны, что правильно учить детей в таком ключе? Вот правда к упадку украинского села привели клубы, многоквартирные дома, газо- и водопровод? А как надо было сохранить богатую традицию? Удобства во дворе или сразу под себя?

Это не считая прочего скрепоносья о "селе - душе народа". Что вы делаете-то? А городским детям, не привыкшим к этим идиллиям, как быть?", - написал он. 

Пост Щербины об учебнике по истории

Его комментарий касался такого отрывка из учебника.

"Разрушительных изменений во внешнем виде украинские села претерпели во времена коммунистического режима, когда власть пыталась "стереть границу между городом и селом". Так, в украинских селах были разрушены тысячи церквей, появились клубы, многоэтажные жилые дома городского типа, централизованное газоснабжение и водопровод. Однако такие меры лишь привели к массовому переезду крестьян в города, где условия жизни и работы были лучше. В 1970-1980-е гг с карты Украины исчезли тысячи деревень. Экономические неурядицы 1990-2000-х гг. не прибавили жизненных сил украинской деревне", - написано в учебнике. 

Скриншот из Учебника. Facebook

Скриншот из Учебника. Facebook

Напомним, в украинские школьные учебники попали оды Майдану от Вятровича. Портнов потребует объяснения от министра Новосад.

Также мы писали, что в украинском учебнике по географии нашли карту из компьютерной игры.

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