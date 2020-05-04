Украинцам рассказали, в каких случаях действительно необходимо применять антибиотики. Несмотря на распространенное мнение, пользоваться этим лекарством при любом недуге может быть не только не действенно, но и опасно.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.

"Рассмотрим преимущества и риски использования антибиотиков на примере двух инфекций: ушей и почек. Большинство случаев ушных инфекций у детей вызывают вирусы, против которых антибиотики не эффективны. Антибиотики, в течение суток, лишь немного уменьшают боль в ухе примерно у 5 из 100 детей. Это означает, что 95 из 100 детей, получавших антибиотики, не будут иметь никаких преимуществ, связанных с лечением этими препаратами", - указано в сообщении.

Кроме того, врачи упомянули антибиотикорезистентность - побочный эффект лечения противомикробными препаратами, который также может повлиять на трансмиссию, то есть, усугубить развитие устойчивости бактерий к антибиотикам, что может создать новые болезни, к которым человечество не будет готово.

Отмечается, что при инфекции почек нужна помощь профессиональных медиков, иначе последствия залечивания могут испортить ребенку всю жизнь. в лучшем случае. В худшем инфекция распространится на кровь и может быть опасна для жизни.

"Важно своевременно лечить инфекции почек антибиотиками. В этом случае, преимущества, связанные с лечением антибиотиками, значительно превосходят побочные эффекты", - добавили представители ЦОЗ.

Напомним, в условиях отсутствия вакцины коронавирус во всем мире лечат уже опробованными препаратами от вирусов. например, в США - лекарствами от Эболы и малярии. В Киеве с десяток больных Covid-19 находятся на лечении в Александровской больнице, которую охраняют наряды Нацгвардии.

Как сообщала "Страна", Минздрав утвердил единый протокол лечения коронавируса Covid-19 в Украине. В нем было прописано, какие препараты и при каких симптомах должны назначаться пациентам.