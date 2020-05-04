После масштабных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС там появились первые признаки восстановления природы. На выжженной земле уже растет молодая трава.

Фотографию обновляющейся экосистемы опубликовал в Facebook Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

"Она снова побеждает. Казалось бы, перед ней гектары выжженной земли, обугленных скелетов деревьев, почерневших кустарников, цветы и травы, ставшие пеплом. Ненасытный огонь пожаров унес с собой яркие цвета, оставив после себя только черное, серое, пыльное и тусклое... Но даже стихия дикого пламени не смогла ее уничтожить", - написала пресс-служба заповедника.

Жизнь в сгоревшей зоне отчуждения пробивается острыми травинками, кружевной листвой цветов, побегами возрожденных растений.

Напомним, пожары в чернобыльской зоне отчуждения начались 4 апреля.

Они длились практически месяц. Только на днях их удалось локализовать.