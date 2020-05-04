Глава Офиса президент Украины Андрей Ермак снова заявил, что в Консультативный совет в составе политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, который решили создать после заседания ТКГ 11 марта, могут входить только граждане Украины, которые не участвовали в войне на Донбассе и не совершали преступлений.

Об этом он сообщил в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"Украина никогда не будет вести переговоры с так называемыми "ЛНР/ДНР". Но в соответствии с Минскими договоренностями Украина должна согласовать три законодательных акта с "представителями территорий". Украина воспринимает как "представителей территорий" представителей гражданского общества, граждан Украины, поскольку многие проживающие сегодня на оккупированных территориях получили российские паспорта, которые не принимали никакого участия в войне против Украины, вынужденно остались на оккупированной территории, не являются преступниками, не убивали украинских военных, не принимали никаких преступных решений", - сказал он.

Кроме того, Ермак снова отметил, что в Минском процессе есть только три полноправных участника: Украина, Россия и ОБСЕ.

Напомним, ранее "Страна" подробно писала о том, что такое Консультативный совет.

Также сообщалось, что депутаты "Слуги народа" подняли бунт против Зеленского за переговоры Ермака в Минске.