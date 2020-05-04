Несмотря на решения Кабинета министров Украины отменить часть ограничительных мер с 11 мая, Минздрав в случае ухудшения положения с коронавирусом готов их вернуть.

Об этом сказано на сайте ведомства.

По словам главы МОЗ, ведомство постоянно будет держать ситуацию под контролем и в случае ее ухудшения инициирует возвращение ограничений.

"При этом все анонсированные ослабления произойдут при условии соблюдения строгих противоэпидемических и санитарных критериев. Никто не будет рисковать здоровьем и жизнью украинцев", - сказал Максим Степанов.

В МОЗ отметили, что в каждом регионе произойдут разные послабления, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

"Смягчения, которые мы закладываем с 11 мая, будут внедряться на условиях адаптивного карантина. У нас есть области, в которых довольно высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Поэтому мы не можем позволить себе ослабить карантин везде одинаково", - сказал министр здравоохранения.

Как писала "Страна", среди запланированных послаблений 11 мая - открытие парков, скверов, зон отдыха, парикмахерских, салонов красоты, летних площадок кафе и ресторанов.

Ранее мы приводили требования министерства к зонам отдыха, которые планируется ввести после отмены карантина.