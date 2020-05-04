На телеканале "112 Украина" 9 мая пройдет "Праздничный марафон в честь 75-летия Великой Победы.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала в понедельник, 4 мая.

"В этот великий день команда "112 Украина" подготовила своим зрителям настоящий сюрприз. Несмотря на запрет массовых собраний, мы отметим этот праздник со всей душой, со всеми почестями к тем, кто принес мир и свободу на нашу землю", - говорится в сообщении.

В рамках праздничного марафона прозвучат песни военных лет из классических фильмов на военную тематику: "Смуглянка", "Ніч така місячна", "Аты-баты", "Бери шинель", "Любимый город", "Эх, путь-дорожка фронтовая", "Темная ночь", "Жди меня", "Мы пилоты" и многие другие.

Зрители марафона смогут услышать и известные песни военных лет в исполнении как звезд современной украинской эстрады (Олега Винника, Павла Зиброва, Виталия Билоножко, Надежды Шестак, Наталии Бучинской, Виктора Павлика, Наталии Валевской, Иво Бобула, Николая Грицкана, Степана Гиги и др.), так и хорошо знакомых исполнителей из других стран мира: Грузии (Тамары Гвердцители), Беларуси (вокалиста "Сябров" Анатолия Ярмоленко) и России (Александры Пахмутовой, Сосо Павлиашвили).

В рамках проекта "Исторический прайм" гости канала смогут увидеть и обсудить ряд шедевров ретро-классики, в том числе: "Отец солдата" режиссера Резо Чхеидзе, "Три тополя на Плющихе" Татьяны Лиозновой, "Веселые ребята" и "Волга-Волга" Григория Александрова. Также впервые в Украине можно будет увидеть реставрированную и колоризованную версию "Берегись автомобиля" Эльдара Рязанова. Проект "Исторический прайм" - всю неделю перед праздником ежедневно в 17:30 и в 22:00 начиная с 4 мая.

Зрители и гости канала также смогут обсудить и современную отечественную классику: "Охоту на Вервольфа", "Ангелов войны" и "Третьего не дано" производства украинской компании Film.ua.

Кроме того, в день Великой Победы зрители увидят включения из разных городов Украины, где покажут, как в условиях карантина отмечают праздник те, кому он действительно дорог.

"75 лет назад наши героические предки показали, что наше дело правое. И они победили. Скажем им за это спасибо!"- подытожили в пресс-службе.

Напомним, правительство Украины определилось, сколько заплатит ветеранам ко Дню Победы.

Также мы писали, что "Оппоплатформа" хочет вынести на голосование Рады постановление о праздновании 75-летия Дня Победы.