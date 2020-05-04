Пандемия коронавируса сильно повлияет на поведение покупателей одежды. Они станут меньше тратиться на эмоциональные приобретения.

Об этом рассказал в интервью "РИА Новости" руководитель московской Mercedes-Benz Fashion Week Russia и президент Национальной палаты моды Александр Шумский.

По мнению специалиста, одежды и так производится и продается в мире слишком много - гораздо больше, чем нужно человечеству, причем индустрия до кризиса только наращивала объемы. И огромное количество новых вещей, которые остаются после всех распродаж, выбрасывают.

"Люди начнут тратить меньше денег на эмоциональные покупки, к которым относятся и предметы гардероба. Думаю, после пандемии должен произойти пересмотр ценностей, изменение психологии потребления. Зачем покупать двадцатую рубашку? Миллиарды людей уже поняли, что можно больше двух месяцев обходиться практически без новых вещей, что 11-я пара джинсов им просто не нужна. Или теперь не по карману", - сказал Шумский.

Согласно его прогнозу, спрос упадет сильно, и, вероятно, прежних показателей уже не достигнет.

На вопрос журналиста, вытеснит ли онлайн-шопинг обычные походы по магазинам, Шумский ответил отрицательно.

"Онлайн-шопинг активно растет все последние годы, а сейчас еще быстрее, но вряд ли он в ближайшие десять-пятнадцать лет, даже с учетом пандемии, полностью заменит оффлайн. Будут работать оба канала продаж. Проблема онлайна - большой процент возврата. Глобально в мире покупатели отсылают обратно до 25-30% товаров, заказанных через интернет", - отметил собеседник издания. Между тем в обычных магазинах этот показатель не превышает 9%.

Также Шумский уверен, что не исчезнут и показы мод.

"Классических подиумных шоу станет меньше, но они никуда не денутся: за более чем сто лет их существования ничего лучше пока не придумали. Для любого дизайнера очень важно создать атмосферу, произвести впечатление на клиентов, журналистов и коммерческих партнеров", - сказал эксперт.

Как писала "Страна", из-за карантина в Украине упал спрос не только на товары. но и на кредиты. Он опустился до пятилетнего минимума.

Зато спрос на алкоголь резко взлетел.