Мероприятия 9 мая, на которых будет присутствовать российский президент Владимир Путин, ну будут массовыми.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, в этот день глава РФ возложит цветы к Вечному огню и сделает обращение ко всем россиянам.

"Очевидно, что это не будет массовое мероприятие. Президент сам возложит цветы и сам выступит, поэтому в данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет", — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, по-другом президент поступить не может.

Напомним, как сообщалось, Владимир Путин выйдет 9 мая на балкон, чтобы спеть "День победы".

Также мы писали, что Путин объявил, как в России будут праздновать День Победы 9 мая на коронавирусном карантине.