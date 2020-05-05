В начале новой недели украинские власти приняли решение об ослаблении карантина.

Со следующего понедельника, 11 мая, в Украине откроются парки и зоны отдыха, летние площадки кафе, стоматологии и сервисы по ремонту бытовой техники, разрешат оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами. В целом же карантин в Украине продлен до 22 мая.

Продолжается скандал относительно реализации товаров не первой необходимости. Речь идет о сети гипермаркетов Эпицентр, которые работали вопреки карантину и продолжают продажи - только теперь через Интернет.

Одна из самых громких последних новостей - второй этап медреформы Супрун, запущенной на фоне коронавируса 1 апреля, будет остановлен до нового года. Это косвенно подтвердил Владимир Зеленский.

Число новых зараженных с начала мая держится на уровне меньше 5% прироста в день. В Украине 12 331 заболевших коронавирусом, 1 619 выздоровели, 313 умерли.

Как живет Украина и мире во время пандемии Covid-19 сегодня, во вторник, 5 мая - в нашем материале, он обновляется.

08:40 Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил о том, что Владимир Зеленский имел очень непростой разговор с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, по поводу работы на карантине его ресторана "Велюр".

"У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом. Действительно, никому нельзя работать. Я надеюсь, что это будет примером для других народных депутатов, что если ты народный депутат, то не надо делать из себя какого-то царя или еще кого-то. Нельзя всем ресторанам работать, это означает, что и ресторанам, которые были связаны с одним из народных депутатов, также нельзя работать", - отметил Тимошенко.

08:14 Не успели украинцы порадоваться грядущей отмене карантина, как снова зазвучали тревожные сигналы. Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан предупредил, что о полном снятии карантина можно будет говорить в июне или июле, а может даже и не раньше сентября.

08:00 США переходят в режим продуктового дефицита. В стране начали продавать не больше кило мяса в одни руки.

07:54 Чехия начнет пусть украинских трудовых мигрантов с 11 мая.

07:49 Количество жертв от covid-19 превысило четверть миллиона - их уже 252 407.

07:42 Украина по приросту заболевших перегнала Швецию (где вообще не было карантина), Бельгию и Польшу - и подбирается к показателю Германии.

07:35 Уже второй день подряд стран Евросоюза нет в первой десятке государств с наибольшим приростом заболеваемости. Видимо, поэтому они и начали постепенно выходить из карантина.

Зато пять из десяти - это северная и южная Америка. На втором месте в мире - Россия.