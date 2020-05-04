Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, от чего зависит успех в борьбе с коронавирусом в мире. По его мнению, он связан прежде всего с равноправным доступом к лекарствам.

Как сообщает "ТАСС", заявление прозвучало в понедельник на созванной по инициативе Евросоюза международной донорской онлайн-конференции.

"Главным мерилом успеха будет не то, как быстро мы сможем создать средства (для лечения заболевания Covid-19 - Ред.), а то, насколько равно мы сможем их распределить", - сказал гендиректор ВОЗ.

Он добавил, что нельзя "считать приемлемым мир, где одни люди защищены, в то время как другие подвергаются опасности".

Гебрейесус также напомнил, что сейчас в мире уже несколько вакцин проходят испытания на людях. Кроме того, получены результаты испытаний нескольких терапевтических средств.

По оценке главы ВОЗ, человечество в настоящий момент "находится в лучшей, чем когда бы то ни было прежде позиции" для победы над болезнью.

Как сообщала "Страна", ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, какие лекарства могут помочь от коронавируса.

Мы также писали, что в Британии экспериментальное лекарство от рака опробуют для борьбы с коронавирусной инфекцией.