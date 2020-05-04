В Виннице коллектив местной районной больницы утром в понедельник вышел на акцию протеста против киевской власти. Медработники были возмущены тем, что им обещали надбавки за работу с коронавирусными пациентами, но денег они так и не увидели.

О протестах сообщает 33-й канал.



Протестующие на улице под зданием больницы требовали от главного врача и руководства Винницкой РГА выполнения обещаний президента Владимира Зеленского и министра здравоохранения.

"Мы не бежали с этой "передовой"! Не спрятались за отпусками или больничными! Покинули своих детей, мужей и родителей и живем ради спасения пациентов фактически в больнице. А нам за апрель бросили на карточки по 86 копеек доплаты к обычной ставке. А врачам по 1,68 грн! Это как? Пообещали в Киеве и забыли?" - возмутились сотрудники медучреждения, где принимают больных и пациентов с подозрением на коронавирус со всей области.

К протестующим вышли районные чиновники и администрация больницы. Они объяснили ситуацию тем, что существует несоответствие между центральным и местными бюджетами в плане надбавок. Они убеждали собравшихся идти на работу и не митинговать под больницей.

Митинг длился два часа. Люди так и не сняли своих требований, пообещав в случае их невыполнения через неделю снова устроить протест.

Пока медики были на улице, в боксированных палатах с пациентами остались 10 сестер и врачей.

Видео: YouTube/ Олексій Бойко

Ранее "Страна" сообщала, что Минздрав обвинил местные власти в невыплате медикам 300% надбавки.

Мы также рассказывали, что протесты медиков начались по Украине еще в конце апреля.