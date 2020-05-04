В Печерском районном суде Киева вынесли постановление о предоставлении разрешения следователю Государственного бюро расследований на изъятие оригиналов удостоверений на наградное оружие экс-нардепа Татьяны Черновол.

Об этом Черновол сообщила на своей странице в Facebook в понедельник.

"Вручил мне следователь решение суда об изъятии оригиналов удостоверений на наградное оружие", – написала Черновол, напомнив, что оружие уже изъяли.

Кроме того, она обнародовала фотографии постановления суда и самих удостоверений. В постановлении отмечается, что суд принял решение предоставить следователям временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении Черновол, "а именно: к оригиналу разрешения №4333, выданного 15 октября 2014 года на имя Татьяны Черновол, на право хранения, ношения автомата АКС-74 калибром 5,45 мм №63 74003-89 (бланк удостоверения №693974), а также – к оригиналу разрешения № 3776, выданного 12 мая 2014 года на имя Татьяны Черновол, на право хранения, ношения пистолета Форт 9 калибром 9 мм, №110012 (бланк удостоверения № 653734).

Постановление вынесла судья Печерского районного суда города Киева Татьяна Ильева.

Постановление суда

Фото удостоверения Черновол

Напомним, Татьяна Черновол подозревается в убийстве сотрудника офиса "Партии регионов" Владимира Захарова, которое произошло 18 февраля 2014 года. Мужчина погиб в результате поджога офиса политсилы, который устроили участники Майдана под руководством Черновол.

Также мы писали, что суд смягчил меру пресечения для Черновол, заменив круглосуточный домашний арест ночным.