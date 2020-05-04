Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ вспомнили о годовщине нападения на черкасского журналиста Вадима Комарова. В ОБСЕ призвали украинские власти наконец расследовать избиение, в результате которого журналист умер.

Призыв появился в Twitter организации.

"Сегодня отмечается первая годовщина ужасного нападения на Вадима Комарова в Черкассах (Украина), в результате которого был убит журналист. Я повторяю свой призыв к властям энергично завершить расследование и привлечь всех виновных к ответственности", - сказано в записи от имени представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлема Дезира.

Летом 2019 года, после кончины журналиста, "Страна" приводила основные версии следствия о причинах его убийства.

Мы также сообщали, что сегодня в НСЖУ потребовали от правоохранителей отчитаться о расследовании нападения на Комарова, так как виновные до сих пор не наказаны.