Сегодня годовщина смерти журналиста Вадима Комарова. Фото: hromadske.ck.ua

Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ вспомнили о годовщине нападения на черкасского журналиста Вадима Комарова. В ОБСЕ призвали украинские власти наконец расследовать избиение, в результате которого журналист умер.

Призыв появился в Twitter организации.

"Сегодня отмечается первая годовщина ужасного нападения на Вадима Комарова в Черкассах (Украина), в результате которого был убит журналист. Я повторяю свой призыв к властям энергично завершить расследование и привлечь всех виновных к ответственности", - сказано в записи от имени представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлема Дезира.

Скриншот из Twitter ОБСЕ по свободе СМИ

Летом 2019 года, после кончины журналиста, "Страна" приводила основные версии следствия о причинах его убийства.

Мы также сообщали, что сегодня в НСЖУ потребовали от правоохранителей отчитаться о расследовании нападения на Комарова, так как виновные до сих пор не наказаны. 

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