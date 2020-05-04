В Киевском областном онкодиспансере у одного из пациентов выявили коронавирус. После этого там ограничили плановые операции, остальные отделения клиники работают в штатном режиме. Об этом сообщил замдиректора диспансера Валерий Костиков, передает "Интерфакс-Украина".

"Была пациентка на прошлой неделе, после дополнительного обследования у нее был позитивный тест на COVID-19. Она переведена в специализированное (инфекционное - Ред.) медучреждение в Киевской области для дальнейшего лечения", - сказал Костиков.

По словам замдиректора диспансера, у пациентки изначально не было признаков COVID-19 - были признаки осложнения после химиотерапии. При детальном обследовании выявлены рентгенологические признаки поражения легких, типичные для COVID-19, затем была проведена ПЦР-диагностика.

После окончания лечения COVID-19 в специализированной клинике пациентка вернется в диспансер для дальнейшего лечения онкозаболевания.

По его словам, после консультаций с Государственным лабораторным центром и областным штабом по борьбе c распространением коронавирусной инфекции в диспансере провели тестирование на COVID-19 всех контактных лиц - сотрудников и пациентов, которые были в ближайшем окружении этой пациентки.

"Мы ожидаем результаты, ограничили плановую госпитализацию до их получения. Среди медиков заболевших на данный момент нет, есть ли инфицированные или нет - покажет тест", - сказал он, добавив, что результаты тестов контактных сотрудников и пациентов в клинике ожидаются в среду.

"Ограничены плановые госпитализации на хирургическое лечение. Продолжаются химиотерапия, лучевая терапия, лечение гематологических пациентов. Диспансер работает в штатном режиме", - сказал он.

Киевский областной онкодиспансер - специализированное лечебное учреждение, рассчитанное на 310 коек. В структуре клиники - три хирургические отделения. Клиника также проводит химиотерапию и лучевую терапию.

КНП Киевского облсовета "Киевский областной онкодиспансер" подписал контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Ранее "Страна" писала о том, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается еще до середины мая.

Также мы сообщали, что стал известен результат теста главы Госпогранслужбы Дейнеко на коронавирус.