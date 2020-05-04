Глава Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни объявит, какую должность займет бывший президент грузии и экс глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили в Украине.

Об этом Саакашвили заявил в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" в понедельник, 4 мая, передает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что об этом сам президент объявит в ближайшие дни. Я действительно имел консультации с ним и с администрацией президента, с разными подразделениями, так же, как с разными парламентскими лидерами", - сказал он.

Также Саакашвили добавил, что в понедельник встретился и провел консультации с вице-премьером – министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

Напомним, в среду, 21 апреля, Саакашвили сообщил, что получил предложение стать вице-премьер-министром Украины по реформам в Кабмине.

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