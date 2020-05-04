Пик заболеваемости в Украине ожидается еще до середины мая.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"Наши ученые говорят о том, что мы ожидаем пик (заболеваемости коронавирусом – Ред.) еще до середины мая", - сказал он.

Напомним, по данным на утро 4 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 12 331 человека. Наибольшее количество новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки в Украине зафиксировано в Черновицкой и Киевской областях.

Также мы писали, что главсанврач считает, что Украина вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.