Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко теперь официальный долларовый миллионер. Политик задекларировала получение 148 345 441 грн, что по курсу Национального банка - чуть более 5,5 млн дол.

В уточненной декларации Тимошенко сообщила, что деньги ей перечислила компания Reid Collins, Tsai LLP в качестве компенсации ущерба, "причиненного политическими репрессиями 2011–2014 годов" на стадии досудебного урегулирования. При этом она написала название компании с лишними запятыми, но речь идет о той же фирме: совпадает адрес.

Указанная компания юридическая, имеет офисы в Нью-Йорке, Остине, Далласе, Вашингтоне и Монтесито (Калифорния).

В описании на сайте фирмы сказано, что она представляет, в том числе, интересы компаний, хеджфондов, частных лиц и так далее в судебных разбирательствах на национальном и международном уровнях.

Что интересно: доход от Reid Collins, Tsai LLP в 2019 году задекларировал народный депутат Сергей Власенко ("Батькивщина"), который входит в близкий круг Тимошенко. Согласно его декларациям, 18 июля он получил 56896591 грн (более 2,1 млн дол), а 19-го - 57266108 грн (более 2,12 млн дол) и 18845443 грн (около 698 тыс дол). В каждом случае он назвал сумму "иностранным доходом" без конкретики.

Официального комментария Тимошенко о новом доходе долго не было.

Собеседники издания во фракции наотрез отказывались говорить на эту тему.

Зато интернет полнился разніми версиями, в основном, негативными для Тимошенко. Предполагали, например, что Юлия Владимировна специально "организовала" себе такой доход, чтоб была возможность отвечать на вопрос о происхождении средств на различные дорогие покупки.

Позже Тимошенко все же прокомментировала получение дохода, назвав его "компенсацией" от некоего резидента США.

"Это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты — по-настоящему правовое государство, и права человека для них не пустой звук, а настоящая ценность. Мне удалось добиться справедливости в этом деле, и это еще одного доказательство того, что в тюрьма в 2011-2014 годах была политической расправой надо мной", - написала Тимошенко на своей странице в Фейсбуке.

Она также отметила, что сразу задекларировала полученный доход. "Других подробностей не будет из-за законодательное регулирование в США относительно юридических ограничений в деле", - отметила она.

Вопросов после такого ответа меньше не стало. Кто же выплатил Тимошенко столь крупную сумму, по решению какого суда и почему именно в таком размере, непонятно. Странно и то, что близкий соратник Власенко получил доход от той же компании приблизительно в таком же размере, но с разницей почти в год.

Политтехнолог Андрей Золотарев считает, что Тимошенко выбрала момент, чтобы "засветить" и легализовать серьезные суммы.

"Ей нельзя было этого делать в перед президентскими выборами, когда она шла нос в нос с Порошенко (бывший президент Петр Порошенко — Ред.) - просто бы "порвали". А сейчас внимание к ней подупало, информационная активность ее команды снизилась. Самое время провести операцию-легализацию. Юридически там все сделано наверняка безупречно: Юлия Владимировна — человек, тертый жизнью, и о нюансах позаботилась. Возможно, это все ради неких политических планов", - прокомментировал эксперт "Стране".

Заодно Тимошенко сможет спокойно отвечать на вопросы о стоимости собственных нарядов и автомобилей.

"Сейчас в политике, как и в жизни, будет расти спрос на "органику". Если ты богат, то чего скрывать?! Тимошенко теперь и не нужно", - резюмирует эксперт Золотарев.