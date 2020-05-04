Президент Владимир Зеленский сегодня дал понять, что медреформа Ульяны Супрун чревата катастрофой для Украины и ее надо пересмотреть.

Странно, что глава государства заявил это лишь после того, как 1 апреля стартовал второй этап реформы и начались массовые протесты врачей.

Хотя последствия были очевидны и раньше и об этом постоянно говорили эксперты и писала "Страна".

Последствия, к слову, самые печальные: закрытие сотен больниц и увольнение десятков тысяч врачей. Конкретные цифры сегодня назвал сам президент. Только опять же неясно, почему эти расчеты не смущали его раньше.

Разбирались, действительно ли на Банковой задумали свернуть медреформу Супрун.

Что сказал президент

Зеленский сегодня выступил с обращением к народу и заявил, что медреформу будут пересматривать. Тем самым президент косвенно подтвердил информацию "Страны", которую мы опубликовали накануне - что на Банковой планируют отложить медреформу до нового года.

Правда, Зе об отмене ничего не говорил. Он только обрисовал ряд проблем и призвал профильных чиновников предложить пути решения.

Начал президент с того, что вследствие реформы массово закроются больницы и будут уволены врачи.

"Из-за нового механизма финансирования может быть уволено до 50 тысяч медиков и закрыто 332 больницы по Украине", - сказал Зеленский. Также, по его словам, почти тысяча больниц получит намного меньшее финасирование, чем в прошлом год.

"Под угрозой оказалась экстренная медпомощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы", - сказал президент. "На грани закрытия большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров. Я не могу этого допустить", - добавил Зеленский.

Он заявил также, что нельзя сокращать бригады "скорой помощи" - ситуации, "когда человеку стало плохо в понедельник, а "скорая" приехала к нему во вторник".

"Если вы житель, к примеру, Сумской области, то вам лучше вообще не болеть, потому что придется ехать на лечение за двести километров", - сказал Зеленский. По его словам, если уедут за границу детские врачи, будет катастрофический рост детской смертности.

"По новому механизму некоторым больницам хватит денег разве что на дверной замок и плакат "Мы закрылись. Держитесь. Удачи", - обрисовал ситуацию глава государства.

"Именно поэтому я призываю министра здравоохранения, председателя профильного комитета Верховной Рады и главного санитарного врача Украины безотлагательно предложить пути решения этих вопросов. Нам нужно не сворачивание реформы, а ее исправление. Признание ошибок и их исправление", - заявил Зеленский.

Что такое медреформа?

Медреформа, задуманная Ульяной Супрун еще в 2016 году, состоит из трех основных этапов.

Первый - реформа первичного звена врачебной помощи. То есть терапевтов, педиатров и прочих врачей, которые с тех пор начали именовать "семейными".

Пациентов обязали заключать договора со своими врачами. И платить семейным докторам государство начало по количеству пациентов, которое те взяли на обслуживание.

Вопросов к этой идее было много, но главный - врачи в глубинке, где пациентов гораздо меньше, перестанут получать зарплату. То есть вынуждены будут увольняться. При этом никакой скидки на это у Супрун не сделали: например, не увеличили тариф для тех врачей, у кого просто нет столько больных, сколько в мегаполисах.

Второй этап, который фактически стартовал 1 апреля 2020 года, предусматривает тот же принцип для вторичного звена помощи - поликлиник и специализированных больниц. Они получали бы деньги из госбюджета только за конкретные услуги для пациента.

Звучит вроде гладко, но по факту вышла профанация. Тарифы за услуги, которые компенсируются больницам, государство установило откровенно бросовые. И выжить в таких условиях смогут лишь больницы в густонаселенных районах - просто за счет большого числа пролеченных пациентов. В итоге снова страдают провинциальные больницы, которые просто не проводят столько медицинских процедур, чтобы окупить зарплаты персоналу и оплатить бытовые нужды.

Отсюда и начался парад забастовок врачей, которым уже объявили, что их больница в апреле закрывается. Понятно, что наличие разветвленной сети больниц - это вопрос национальной безопасности. Даже если они не заполнены на 100% от мощности. Ведь многие пациенты до находящихся в отдалении больниц могут просто не доехать.

Закрытие больниц и сокращение медперсонала - это вообще главный итог и цель медреформы, задуманной Супрун. Под предлогом борьбы с коррупцией, власти решили снять с себя важнейшее социальное обязательство, которое еще осталось в наследство от СССР. Просто сократив число больниц - согласно второму этапу медреформы, интенсивную терапию должна проводить одна больница на несколько районов. Раньше было - в каждом райцентре свое медучреждение.

Параллельно при Супрун вводились новые протоколы медпомощи, которые преследовали ту же цель. Сокращались бригады "скорых", искоренили институт участковых врачей - больше не обязывали посещать пациентов, в том числе детей. Более того, на втором этапе предусматривалась новая "оптимизация" - то есть сокращение - служб экстренной помощи.

Переводились на амбулаторное лечение множество больных. Ульяна Супрун доказывала, что Украине - стране с эпидемией туберкулеза - не нужны тубдиспансеры. Второй этап медреформы останавливал финансирование и психбольниц, переводя их пациентов домой, под наблюдение семейных врачей. С предсказуемым результатом - никто ни за кем наблюдать не будет, а психически нездоровые люди будут массово находиться среди здоровых.

Третий этап с пока еще неопределенными сроками - это переход на платную и частично платную медицину по тем медицинским процедурам, которые не подпадают под покрываемый государством список.

Однако, если даже со вторым этапом огромные проблемы, то к третьему - социально самому опасному (узаконивание платной медицины) власти даже подступать бояться. Время от времени, правда, раздаются заявления, что к платным формам будут переходить только после внедрения системы обязательного медицинского страхования, которое бы покрывало платные услуги. Но когла это будет - никто не говорит.

Пересмотрит ли Зеленский медреформу?

Пока же копья ломаются вокруг второго этапа.

Впрочем, из выступления Зеленского понятно, что он этим этапом недоволен, но как именно он ее хочет поменять - непонятно.

Перечислив катастрофические последствия для Украины, президент ограничился лишь одним обещанием - "мы этого не допустим". Но не объяснил, как именно. При этом все варианты "недопуска" чреваты дополнительными расходами бюджета - будь то отмена реформы (сейчас денег на поддержание старой системы хватит лишь до середины лета) или же внедрение дифференцированного подхода по выплатам для больниц (там, где меньше пациентов - платить больше за каждого больного).

Показательно, что президент лишь объявил о намерениях и сказал, что попросит специалистов дать ответ, что делать. Хотя у власти Владимир Зеленский уже почти год. И то, чем закончится второй этап медреформы, было понятно уже давно. Да и бунты врачей начались не вчера.

Поэтому глава государства мог бы выйти к народу не с критикой, а уже с конкретными предложениями. Но видимо раньше таких идей не было.

Судя по министрам здравоохранения, которые назначались "слугами народа", все они неизменно клялись в верности медреформе - не исключение и недавно назначенный глава МОЗ Максим Степанов. Делал это и сам президент в интервью западным СМИ.

Правда, что Степанов, что его предшественник Илья Емец, допускали и критику в адрес начинаний Супрун. Которая особенно активизировалась в конце апреля - глава Минздрава заявил, что продолжение реформы вызовет сокращение бригад "скорой помощи".

Президент же еще в марте, представляя новый Кабмин заявил, что реформа на грани провала. А сегодня озвучил то, о чем уже давно говорили простые врачи - что тысячи людей останутся без работы, а миллионы украинцев - без медобслуживания.

Поэтому действительно ли Зе получил запоздалое прозрение и собрался пересмотреть медреформу - или же привычно сказал то, что от него ожидали услышать - узнаем, когда будет предъявлен конкретный план действий.

Не исключено, что реформу действительно решили отложить до конца истории с коронавирусом. Соображений здесь может быть два. Во-первых, непонятно, как можно сокращать больницы в период эпидемии. Во-вторых, если в октябре действительно пройдут местные выборы, то медреформа в нынешнем виде будет стоить партии президента больших рейтинговых потерь.

По данным источников "Страны" в Минздраве, пока рабочая схема заключается в том, чтоб отложить второй этап медреформы до 1 января. А за это время его доработать.