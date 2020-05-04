Тест на коронавирус главы Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, который лег в больницу с подозрением на Covid-19, показал отрицательный результат.

Об этом он сам сообщил "Стране" вечером в понедельник, 4 мая.

Как стало известно ранее, Сергей Дейнеко лег в Госпиталь Государственной Пограничной Службы Украины с симптомами коронавируса и высокой температурой. Позже глава Госпогранслужбы подтвердил "Стране", что ждёт результаты теста.

"Сейчас нет оснований говорить, что у меня подозрение на коронавирус, подождите вечера и результата тестов. Если это будет подтверждено, я сам вам все прокомментирую. Сейчас у меня температура 36,3. Это высокая температура?", - рассказал глава ведомства в комментарии "Стране".

Как сообщалось, коронавирусом болен 241 сотрудник МВД Украины.