Во вторник, 5 мая, вся территория Украины будет накрыта дождями. Грозы ожидаются везде, кроме западных регионов. При этом воздух днем прогреется до +22.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +9-12 градусов и до +5-9 на западе страны. Днем потеплеет до +18-22 на востоке и юге страны, а на западе, севере и в центральной части прогреется не выше +19. Прохладнее всего в Закарпатье - днем до +14-16 градусом.

Также синоптики предупреждают, что 5 мая днем в Украине возможен град и шквалы до 15-20 м/с в восточных регионах, а также в Сумской и Запорожской областях. При этом в большинстве районов южных, восточных регионов, в Днепропетровской и Кировоградской областях сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что Киев затопило после мощного ливня и града.

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