Обеспечить туалетами и антисептиков, закрыть аттракционы. Минздрав озвучил новые требования к паркам и скверам
Министерство охраны здоровья предложило для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мероприятиям при использовании парков, скверов, садов, оранжерей и музеев под открытым небом, а также лесопарковых и прибрежных зон, открытых спортплощадок.
Соответствующий проект распоряжения главного государственного санитарного врача об общественном обсуждении опубликован на сайте ведомства.
Согласно проекту распоряжения, при организации противоэпидемических мероприятий администрации указанных зон отдыха следует:
- разместить на территории и при входе список правил и ограничений;
- оцепить места потенциального скопления людей и разместить там дополнительную информацию о мерах профилактики;
- обеспечить функционирование туалетов, наличие жидкого мыла, антисептиков при входе, а также регулярно проводить уборку и дезинфекцию;
- не допускать проведения организованных мероприятий на территории зон отдыха, функционирования аттракционов и тому подобного;
- не допускать функционирования отдельных зон, пользование которыми на период карантина запрещено.
При этом посетители могут пользоваться зонами отдыха в группах не более трех человек, соблюдая меры профилактики, а зонами для индивидуальных пробежек и занятий спортом, следуя правилам.
Общественное обсуждение продлится до 6 мая.
Как писала "Страна", Кабмин сегодня продлил карантин в Украине до 22 мая.
При этом с 11 мая начнутся ослабления некоторых ограничительных мер, о чем мы подробно рассказывали.