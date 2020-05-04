Министерство охраны здоровья предложило для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мероприятиям при использовании парков, скверов, садов, оранжерей и музеев под открытым небом, а также лесопарковых и прибрежных зон, открытых спортплощадок.

Соответствующий проект распоряжения главного государственного санитарного врача об общественном обсуждении опубликован на сайте ведомства.

Согласно проекту распоряжения, при организации противоэпидемических мероприятий администрации указанных зон отдыха следует:

разместить на территории и при входе список правил и ограничений;

оцепить места потенциального скопления людей и разместить там дополнительную информацию о мерах профилактики;

обеспечить функционирование туалетов, наличие жидкого мыла, антисептиков при входе, а также регулярно проводить уборку и дезинфекцию;

не допускать проведения организованных мероприятий на территории зон отдыха, функционирования аттракционов и тому подобного;

не допускать функционирования отдельных зон, пользование которыми на период карантина запрещено.

При этом посетители могут пользоваться зонами отдыха в группах не более трех человек, соблюдая меры профилактики, а зонами для индивидуальных пробежек и занятий спортом, следуя правилам.

Общественное обсуждение продлится до 6 мая.

Как писала "Страна", Кабмин сегодня продлил карантин в Украине до 22 мая.

При этом с 11 мая начнутся ослабления некоторых ограничительных мер, о чем мы подробно рассказывали.