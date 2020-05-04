Народный депутат Вадим Новинский, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, получил отрицательный результат на Covid-19.

Об этом нардеп Новинский сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19. После проведённого обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров. Спасибо всем, кто в эти дни поддерживал меня - молитвами и добрым словом", - написал Новинский.



Отметим, что Новинский сообщил об инфицировании коронавирусом 15 апреля. Тогда депутат рассказывал, что у него не проявляются никакие признаки заболевания, однако он все равно будет придерживаться режима самоизоляции.

Ранее мы писали, что нардеп от "Слуги народа" Андрей Холодов не возвращался в Украину, потому что болел коронавирусом.

Также писали, что народный депутат Сергей Вельможный, который 13 апреля заявил об инфицировании коронавирусом, выздоровел.