Мадуро пытались свергнуть в воскресенье. Фото: Facebook/ NicolasMaduro

Глава американской частной военной компании (ЧВК) Silvercorp USA Джордан Гудро заявил, что в воскресенье, 3 мая, инициировал операцию по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Она закончилась провалом. Погибло 8 человек. 

Детали, операции, о которой сообщалось еще утром, публикает издание The New York Times.

По словам Гудро, его группе была поставлена задача проникнуть в Венесуэлу "с тяжелым вооружением", в течение 96 часов захватить правительственные здания и арестовать президента Мадуро.

Ставка в исполнении задачи была сделана на деморализованных военнослужащих венесуэльской армии.

Гудро работал с отставным генералом армии Венесуэлы, которому теперь предъявлено обвинение в США в наркоторговле. В рамках спецоперации тот должен был подготовить десятки дезертиров из сил безопасности Венесуэлы в секретных лагерях в соседней Колумбии. Эти люди планировали организовать трансграничный рейд, который закончился бы арестом Мадуро.

Однако с самого начала у подручных Гудро, по его словам, не было достаточного финансирования и поддержки со стороны правительства США, что и предопределило поражение от венесуэльской армии, которая, вопреки прогнозам, оказала сопротивление вторжению. 

В МВД Венесуэлы подтвердили эту информацию. Как там сообщили, группа боевиков состояла из военнослужащих венесуэльской армии, которые год назад перешли на сторону оппозиции. Они проникли на территорию страны из Колумбии.

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