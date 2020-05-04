Убытки в $3,4 трлн понесло население в мире в 2020 году в результате пандемии коронавируса. Об этом заявил председатель 74-й сессии Генассамблеи ООН, представитель Нигерии Тиджани Мухаммад-Банде, передает "Интерфакс-Украина".

"Согласно данным Международной организации труда (МОТ), из-за пандемии коронавируса в 2020 году люди по всему миру понесли убытки в размере $3,4 трлн. Все страны (. . .) в данное время находятся под большим давлением. Ни одна страна мира в одиночку не может выстоять против таких трудностей. Мы (ООН - Ред.) хотим совместными усилиями победить пандемию COVID-19", - отметил Мухаммад-Банде во время видеоконференции контактной группы Движения неприсоединения.

Для этого, по словам Мухаммад-Банде, должна быть создана новая, устойчивая система, которая прекратит войны в различных странах. "Мы призвали весь мир к прекращению войн. Сейчас кризисная ситуация во всем мире", - отметил он.

Отметим, что сумма если сумму в 3,4 триллиона разделить на население земли (7,594 миллиона), то получается, что в среднем каждый житель земли потерял около 447 долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что мировые лидеры встретятся по видеосвязи с целью собрать $8,2 млрд на создание вакцины от коронавируса, США собрание проигнорируют.

Также мы сообщали, что за последние сутки на планете коронавирусом заразился 78 631 человек, 3 667 пациентов умерли.