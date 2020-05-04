Клиенты в перчатках и масках, не пускать посторонних. Минздрав озвучил новые требования к салонам красоты
Кабмин на заседании в понедельник, 4 мая, принял решение об ослаблении карантина в Украине с 11 мая. С этого дня откроются, в частности, парикмахерские и салоны красоты и маникюрные салоны. Минздрав опубликовал требования объектов индустрии красоты для работы во время карантина.
Соответствующий проект обнародован на сайте ведомства.
Так, заведения обязаны:
- Организовать проведение температурного скрининга и не пускать к работе сотрудников с симптомами ОРВИ или повышенной температурой;
- Принимать клиентов по предварительной записи с перерывом в 15 минут. Расстояние в очереди должно быть не меньше, чем 1,5 м;
- Запретить присутствие посторонних, кроме родителей, сопровождающих детей;
- Организовать на входе дезинфекцию для рук;
- Не больше одного клиента на 10 м2;
- Допускать клиентов только в масках и респираторах. Сотрудники должны быть в масках и перчатках;
- Проводить дезинфекцию и уборку после каждого клиента;
- Обеспечить сотрудников средствами защиты на 5 дней;
- Не допускать к работе лиц, входящих в группу риска.
Сотрудники обязаны:
- Регулярно мыть руки, не реже, чем раз в три часа;
- Прикрывать нос и рот локтем при кашле и чихании;
- Не трогать руками лицо;
- Избегать контактов с лицами с симптомами ОРВИ;
- При проявлении первых симптомов самоизолироваться.
Кроме того, субъект хозяйственной деятельности обязан обеспечить персонал пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфекторов, информирование клиентов насчет ограничений, нанесение маркировки для соблюдения дистанции, влажную уборку не реже чем каждые два часа и в конце смены, отстранение работников из групп риска.
Напомним, сегодня, 4 мая, карантин в Украине продлили до 22 мая, но ослабил ограничения с 11-го.