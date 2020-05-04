Минздрав обнародовал требования к противоэпидемическим мерам для салонов красоты. Фото: Pixabay

Кабмин на заседании в понедельник, 4 мая, принял решение об ослаблении карантина в Украине с 11 мая. С этого дня откроются, в частности, парикмахерские и салоны красоты и маникюрные салоны. Минздрав опубликовал требования объектов индустрии красоты для работы во время карантина.

Соответствующий проект обнародован на сайте ведомства.

Так, заведения обязаны:

  1. Организовать проведение температурного скрининга и не пускать к работе сотрудников с симптомами ОРВИ или повышенной температурой;
  2. Принимать клиентов по предварительной записи с перерывом в 15 минут. Расстояние в очереди должно быть не меньше, чем 1,5 м;
  3. Запретить присутствие посторонних, кроме родителей, сопровождающих детей;
  4. Организовать на входе дезинфекцию для рук;
  5. Не больше одного клиента на 10 м2;
  6. Допускать клиентов только в масках и респираторах. Сотрудники должны быть в масках и перчатках;
  7. Проводить дезинфекцию и уборку после каждого клиента;
  8. Обеспечить сотрудников средствами защиты на 5 дней;
  9. Не допускать к работе лиц, входящих в группу риска.

Сотрудники обязаны:

  1. Регулярно мыть руки, не реже, чем раз в три часа;
  2. Прикрывать нос и рот локтем при кашле и чихании;
  3. Не трогать руками лицо;
  4. Избегать контактов с лицами с симптомами ОРВИ;
  5. При проявлении первых симптомов самоизолироваться.

Кроме того, субъект хозяйственной деятельности обязан обеспечить персонал пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфекторов, информирование клиентов насчет ограничений, нанесение маркировки для соблюдения дистанции, влажную уборку не реже чем каждые два часа и в конце смены, отстранение работников из групп риска.

Напомним, сегодня, 4 мая, карантин в Украине продлили до 22 мая, но ослабил ограничения с 11-го.

 

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