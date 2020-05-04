Сегодня стало известно, что 3 мая американская частная военная компания SILVERCORP во главе с Джорданом Гудро совершила попытку свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Атака была организована с моря и отбита венесуэльцами. Схваченные наемники признались, что работали по заказу США и Колумбии. Власти этих стран обвинения отклонили, хотя и известно, что президент Трамп публично призывал к смещению Мадуро с должности.

"Страна" рассказывает, что произошло у берегов Венесуэлы и как связана ЧВК SILVERCORP с правительством США.

Трамп против Мадуро

Волнения в Венесуэле происходят на фоне политического кризиса. Он длится в этой латиноамериканской стране несколько лет, но в острую фазу перешел в начале 2019 года. Тогда на второй президентский срок был избран Николас Мадуро.

На стороне Мадуро - армия и силовые структуры. Его легитимность признают, в частности, Россия, Китай, Куба, Турция, Сирия.

Николас Мадуро. Фото: Википедия

После инаугурации Николаса Мадуро в стране произошло масштабные акции протеста. Временно исполняющим обязанности президента себя назвал спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо. Его поддержали США, Израиль и страны Евросоюза.

Хуан Гуайдо. Фото: Википедия

В феврале уже 2020 года Дональд Трамп выступал с итоговым посланием к Конгрессу США. На мероприятие был приглашен Хуан Гуайдо, которого лично представил американский президент. Также у них состоялась встреча.

"Дипломатическая коалиция из 59 стран выступила против социалистического диктатора Николаса Мадуро. Мадуро - нелегитимный руководитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом. Но его тирания будет раздавлена", - заявил тогда глава Белого дома. Считается, что именно с этого момента противостояние Трампа и Мадуро достигло пика.

Новый виток конфликта случился уже на фоне коронавируса, в последних числах марта. Тогда США обвинили Николаса Мадуро с сообщниками в организации наркотрафика и торговле людьми. Американский Минюст выступил с заявлением, что из Венесуэлы было отправлено от 200 до 250 метрических тонн кокаина. Вашингтон предложил вознаграждение в размере 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к задержанию Мадуро.

Тогда же СМИ сообщили, что США объединились в коалицию с Колумбией против Николаса Мадуро. Госсекретарь якобы встретился в Боготе с президентом Колумбии Иваном Дуке, "поблагодарил колумбийский народ и правительство за принятие более 1,63 миллиона венесуэльских беженцев, спасающихся от коррупции, репрессий и губительной политики Мадуро".

Атака американских наемников на Венесуэлу 3 мая

Ранним утром 4 мая по украинскому времени (на Западе было еще 3 мая) у Мадуро заявили, что отбили морскую атаку наемников на скоростных катерах. По данным силовиков, восемь атаковавших были убиты, еще двое взяты в плен.

Глава правящей партии Диоскадо Кабелло заявил, что на допросе нападавшие признались, что работали по заказу США и Колумбии, чтобы свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

При убитых нашли паспорта Перу, крупнокалиберное оружие, спутниковые телефоны, форму и каски с флагами США. Наемники должны были высадиться у портового года Ла-Гуайра в 32 километрах от Каракаса, столицы Венесуэлы. Предположительно, в Ла-Гуайре их ожидал транспорт и тяжелое вооружение.

В МИД Колумбии официально опровергли обвинения. Вашингтон и ЦРУ тоже не признали свое участие. По словам представителя Госдепартамента США, Мадуро использует дезинформацию, "чтобы сместить акцент с неумелого управления страной".

Однако параллельно со стороны Штатов последовал еще один ответ - из уст экс-бойца сил специального назначения армии США и действующего главы частной военной компании SILVERCORP Джордана Гудро - ветерана Афганистана и Ирака.

Бывший "зеленый берет" сообщил, что именно он инициировал операцию по свержению Мадуро. При этом Гудро не скрывал, что операция 3 мая была провалена. По словам американского наемника, он направил несколько групп наемников в Венесуэлу, но те были схвачены.

В это же время в сеть попали кадры снаряжения бойцов и якобы договор об оказании военной поддержки переворота между ЧВК и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо на сумму 213 миллионов долларов.

Задержание ЧВК SILVERCORP в Венесуэле и якобы договор между Гудро и Гуайдо

Хуан Гуайдо не комментировал произошедшее, но ранее заявлял, что не подписывал никаких контрактов о военной поддержке.

Вместе с тем, накануне американские СМИ обнародовали расследование, в котором говорится, что глава ЧВК SILVERCORP Джордан Гудро сотрудничал с отставным генералом армии Венесуэлы Хавьером Ньето в обучении дезертиров в секретных лагерях в Колумбии. Их целью была организация трансграничного рейда, который должен был завершиться арестом Мадуро. Однако у них не было финансирования со стороны правительства США.

После публикации расследования Гудро и Ньето выступили с заявлением, но не отрицали сказанное, а сказали, что запускают операцию под названием "Гидеон". Гудро отметил, что его подразделения активировались на юге, западе и востоке Венесуэлы. А бойцы действуют под командованием капитана Антонио Секеа, который участвовал в восстании против Мадуро год назад.

Однако по итогам операции 3 мая можно сделать вывод, что пока операция "Гидеон" потерпела крах. Прямых подтверждений, что ЧВК SILVERCORP связана с властями США нет. Однако, как минимум, известно, что она не действуют вразрез общей политике США.

Что известно о Silverkorp

На сайте SILVERCORP указывается, что ее глава Джордан Гудро (на фото ниже) помог создать и повысить безопасность ядерных и аэрокосмических объектов по всей стране.

Глава ЧВК SILVERCORP Джордан Гудро и экс-президент Джорд Буш. Фото silvercorpusa.com

"Он также планировал и возглавлял группы международной безопасности для президента Соединенных Штатов, а также министра обороны", - указано на сайте silvercorpusa.com, что достаточно красноречию намекает на то, что ЧВК сотрудничает американскими властями.

Украинский журналист Юрий Ткачев считает, что без ведома правительства такие операции не проводятся.

"Гражданин США и глава легально действующей в стране частной военной компании SILVERCORP Джордан Гудро рассказал как планировал вторжение в Венесуэлу с целью свержения Мадуро. В страну предполагалось переправить 300 хорошо вооруженных наемников, которые должны были бы стать ядром похода против Мадуро.

Сейчас Гудро заявил, что SILVERCORP предприняла вторую попытку, и её отряды активизировались на юге и востоке страны.

Ничего необычного мировое сообщество в этом не видит. Ну как же: власти США заявляют, что не имеют к этому никакого отношения, а все это - лишь частная деятельность неправительственной коммерческой организации. Тот факт, что США активно выступает против Мадуро и требует его отстранения от власти, является, вероятно, всего лишь поразительным совпадением", - написал Ткачев в Телеграме.