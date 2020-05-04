В Тернополе ослабили карантин, но требуют пользоваться СИЗ и соблюдать санитарные нормы. Фото: Facebook/ Ternopil.shtabCovid

С 5 мая в Тернополе смягчаются некоторые ограничения и заработают отдельные предприятия. Такое решение принял в понедельник тернопольский городской штаба по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщается в Facebook штаба.

Со вторника разрешается работать:

  • предприятиям по оказанию услуг общественного питания с адресной доставкой;
  • предприятиям, торгующим продуктами быстрого питания, в том числе кофе и горячими напитками в одноразовой упаковке.

При этом все еще останется под запретом употребление еды и напитков на месте. А владельцы предприятий обязаны обеспечить персонал и клиентов средствами индивидуальной защиты (респираторами или защитными масками), а также проводить санитарную обработку помещений не реже, чем два раза в день, температурный скрининг сотрудников в начале рабочего дня и следить за бесконтактной передачей заказов.

Кроме того, штаб позволил продолжить предоставление финансовых услуг финансовыми учреждениями, если в помещениях будет находиться не более одного посетителя, работники будут использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, очки или щиток) и дважды в день помещения будут убирать с дезсредствами.

Также разрешено предоставлять срочную стоматологическую помощь частными стоматологическими клиниками/кабинетами при следующих условиях:

  • наличии размещенной на доступном для посетителей месте справки о результатах анализов обследования на COVID-19 методом ПЦР;
  • использовании медицинским персоналом средств индивидуальной защиты;
  • работе по предварительной записи;
  • приеме не более одного пациента в кабинете;
  • соблюдении других санитарных и противоэпидемических мер в соответствии с приказами МОЗ Украины.

Скриншот из Facebook штаба по борьбе с коронавирусом Тернополя

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