Идея привезти медицинские товары из Китая на самом большом грузоподъемном украинском самолете "Мрия" принадлежала президенту Владимиру Зеленскому, который посчитал, что это поднимет дух украинцев во время эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на источник в Офисе президента.

"По словам источника, президент знал, что там будет не только гуманитарный, но и коммерческий (для продажи) товар "Эпицентра". Но это обычная практика, а потому ни президента, ни его Офис она не смутила", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на Банковой категорически отрицают возможность какого-либо коррупционного сговора при поставках товара властей с гипермаркетом "Эпицентр". К тому же, по данным источника, доставка товара на "Мрие" обошлась "Эпицентру" дороже, чем в случае использования для перевозки этого объема менее габаритного самолета.

"Но с имиджевой точки зрения президент решил, что правильно было бы использовать "Мрию", - сказал источник.

"На вопрос знали ли на Банковой, что накануне прилета Мрии "Эпицентр" выиграл два тендера госпредприятия Укргазодобыча на поставку медицинских товаров на 58 миллионов гривен на условиях 100% предполаты (то есть, получается, что госкомпания в значительной степени профинасировала и полет "Мрии" и закупки товаров "Эпицентром"), источник говорит, что Офис президента был не в курсе этой сделки.

"Будем разбираться. Если были нарушения на тендере, то виновные понесут наказание", - сказал источник", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Украине вспыхнул скандал, после того, как президент Зеленский встретил гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом из Китая, который доставил самолет Ан-225 "Мрия". Как выяснилось позже, медицинские маски из него оказались на прилавках сети строительных гипермаркетов "Эпицентр".

Ранее "Страна" сообщала о том, что у Зеленского рассказали, кто оплатил полет "Мрии" с масками для "Эпицентра" из Китая.

Подробнее о скандале можно прочитать в нашем материале "Зеленский встретил, "Эпицентр" продал. Как на самом деле в Украину попадают китайские маски".