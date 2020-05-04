Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, почему в Украине останавливают второй этап медицинской реформы.

Об этом он заявил в понедельник, 4 мая во время своего видеообращения к украинцам.

"Я не могу допустить, чтобы квалифицированные детские врачи уехали за границу и был катастрофический рост детской смертности. Или чтобы в ближайшие два года заболеваемость туберкулезом возросла на треть. Мы не можем всего этого допустить, иначе это будет называться не реформа, а диверсия", - заявил он.

По словам президента, областные детские больницы недополучат почти 200 миллионов гривен.

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Напомним, ранее стало известно, внедрение второго этапа медицинской реформы в Украине, которое началось 1 апреля, могут приостановить из-за неготовности к ней страны. При этом Зеленский косвенно подтвердил это в своем обращении.

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