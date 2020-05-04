В Украине 241 сотрудник системы МВД заболел коронавирусом. В частности, 142 подтвержденных случаев коронавируса выявлено среди сотрудников Национальной полиции. В то же время, в Государственной пограничной службе подтверждено 17 заболевших, в Национальной гвардии - 19, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 3, Государственная миграционная служба - 1. Кроме этого, среди сотрудников Министерства внутренних дел есть 59 случаев заболевания.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Как уточнили в ведомстве, МВД обеспечено полуторамесячным запасам средств индивидуальной защиты и дезинфекции для противодействия коронавирусу.

"Для защиты 350-тысячного коллектива МВД в КНР оперативно было закуплено в марте-апреле 1,5 млн респираторов, более 260 тыс. костюмов биологической защиты, 100 тыс. 650 экспресс-тестов, 1 тыс. термометров, более 200 тыс. пар одноразовых перчаток. Часть этого груза - 80 тыс. респираторов и 8 тыс. костюмов - передана Минздраву для обеспечения первоочередных нужд учреждений здравоохранения по всей Украине", - говорится в сообщении.

В апреле Центральная поликлиника МВД закупила респираторы высокого класса защиты модели 3М "6800М", которые предназначены для работы медиков системы МВД с больными особо опасными инфекционными болезнями, а также для работы сотрудников следственно-оперативных групп при осмотре тел погибших и контактах с лицами, у которых лабораторно подтвержден коронавирус.

"Сейчас, когда МВД уже имеет полуторамесячный запас материальных ресурсов необходимых для противостояния эпидемии коронавируса, Министерство приняло решение о закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции исключительно у украинских товаропроизводителей", - говорится в сообщении.

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