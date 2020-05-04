Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин в Украине начнут смягчать постепенно, так как его полная отмена сейчас может привести к катастрофическим последствиям.

Об этом он заявил в понедельник, 4 мая во время своего видеообращения к украинцам.

"Да, есть негативное влияние карантина на экономику, потери от него болезненны, но потенциальные потери от высокой заболеваемости и смертности катастрофические. Согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия. Если завтра мы вернемся к привычному для нас ритму жизни – это потенциально плюс 120 тыс. смертей до конца года", - сказал он.

По его словам, именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременным, а будет поэтапным, и первое смягчение состоится 11 мая. Будут открыты, в частности, парки, скверы, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов.

"Актуальная на сегодня статистика дает нам надежду на будущее. Однако ситуация могла быть другой. Мы могли иметь не 12 тыс., а 200 тыс. заболевших. Есть две причины, почему удалось избежать критического сценария. Первая – это вовремя принятые меры. Жесткие, но, как показало время, правильные. Вторая причина – это заслуга наших украинских врачей. Их профессионализм, мужество и самоотверженность на передовой борьбы с коронавирусом", - указал он.

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Напомним, сегодня Кабмин официально продлил карантин до 22 мая, но ослабил ограничения с 11-го.

Ранее опрос показал, что 22% украинцев считают, что карантин нужно завершать.