Президент Владимир Зеленский 4 мая записал видеообращение, в котором заявил, что второй этап медреформы будет пересмотрен.

Тем самым президент подтвердил информацию "Страны", которую мы опубликовали сегодня.

Он аргументировал это тем, что массово закроются больницы и будут уволены врачи.

"Из-за нового механизма финансирования может быть уволено до 50 тысяч медиков и закрыто 332 больницы по Украине", - сказал Зеленский. Также, по его словам, почти тысяча больниц получит намного меньшее финасирование, чем в прошлом год.

"Под угрозой оказалась экстренная медпомощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы", - сказал президент. "На грани закрытия большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров. Я не могу этого допустить", - добавил Зеленский.

Он заявил также, что нельзя сокращать бригады "скорой помощи" - ситуации, "когда человеку стало плохо в понедельник, а "скорая" приехала к нему во вторник".

"Если вы житель, к примеру, Сумской области, то вам лучше вообще не болеть, потому что придется ехать на лечение за двести километров", - сказал Зеленский. По его словам, если уедут за границу детские врачи, будет катастрофический рост детской смертности.

"По новому механизму некоторым больницам хватит денег разве что на дверной замок и плакат "Мы закрылись. Держитесь. Удачи", - обрисовал ситуацию глава государства.

"Именно поэтому я призываю министра здравоохранения, председателя профильного комитета Верховной Рады и главного санитарного врача Украины безотлагательно предложить пути решения этих вопросов. Нам нужно не сворачивание реформы, а ее исправление. Признание ошибок и их исправление", - заявил Зеленский.

Второй этап медрефомы в Украине стартовал 1 апреля. Его суть состояла в том, чтобы платить больницам бюджетные деньги только за оказанные пациентам услуги. Причем по таким тарифам, что больницы в малонаселенной провинции будут просто закрываться.

А некоторые виды медицинских услуг - лечение туберкулеза или психических заболеваний - реформа вообще сворачивает и переводит в амбулатурный режим.

"Страна" выясняла, что ждет те же психиатрические клиники в случае внедрения реформы, которую начала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун.