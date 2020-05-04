Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича сроком на два месяца по делу об узурпации власти.

Об этом со ссылкой на адвоката Януковича Виталия Сердюка сообщают "РИА новости".

"По инициативе генеральной прокуратуры Украины, а именно прокуроров, продолжающих выполнять задачи, поставленные бывшим руководством страны и бывшим генпрокурором Луценко, было принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей относительно Виктора Януковича", - сказал Сердюк.

Он также добавил, что решение суда будет обжаловано защитой экс-президента. При этом, по его словам, адвокаты Януковича собрали достаточно материалов, которые свидетельствуют о фальсификации дел против экс-президента и о том, что "работа прокуратуры направлена на попытку зацементировать путем получения решений судов версию событий 2014 года, выгодную предыдущей власти и тем, кто поддерживал события на Майдане со стороны западных спонсоров и кураторов этого процесса".

Сегодня, 4 мая, мы сообщали, что экс-президента Украины Виктора Януковича снова вызывают в Главное следственное управление Государственного бюро расследований для проведения следственных и процессуальных действий на 13 мая.