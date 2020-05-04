На Банковой рассказали, будут ли выдвигать в мэры Киева Тищенко после скандала с "Велюром"
Местные выборы в Украине планируют провести в срок - в октябре. Во всех регионах созданы штабы, которые тестируют разных кандидатов на мэра ключевых городов.
Об этом сообщил источник в Офисе президента, передает Телеграм-канал "Политика Страны".
Как сообщается, после всех скандалов Николай Тищенко не рассматривается как кандидат в мэры столицы, что говорит о том, что кампания, которая велась против него, достигла цели.
Как отмечает "Политика Страны", вопрос кого от "Слуги народа" выдвинут на пост мэра столицы, пока останется открытым.
Напомним, в конце апреля стало известно, что ресторан "Велюр" в центре Киева, который принадлежит народному депутату Николая Тищенко, принимает посетителей, несмотря на введенный в городе карантин. Так, журналисты зафиксировали на видео, как в ресторан поочередно заходят люди. Это были политики и бизнесмены.
Ранее Рада дала добро на уменьшение в 9 раз залога для участия в выборах.
Также "Страна" подробно разбиралась в том, как в Раде хотят переписать Избирательный кодекс под местные выборы.