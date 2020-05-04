Местные выборы в Украине планируют провести в срок - в октябре. Во всех регионах созданы штабы, которые тестируют разных кандидатов на мэра ключевых городов.

Об этом сообщил источник в Офисе президента, передает Телеграм-канал "Политика Страны".

Как сообщается, после всех скандалов Николай Тищенко не рассматривается как кандидат в мэры столицы, что говорит о том, что кампания, которая велась против него, достигла цели.

Как отмечает "Политика Страны", вопрос кого от "Слуги народа" выдвинут на пост мэра столицы, пока останется открытым.

Напомним, в конце апреля стало известно, что ресторан "Велюр" в центре Киева, который принадлежит народному депутату Николая Тищенко, принимает посетителей, несмотря на введенный в городе карантин. Так, журналисты зафиксировали на видео, как в ресторан поочередно заходят люди. Это были политики и бизнесмены.

Ранее Рада дала добро на уменьшение в 9 раз залога для участия в выборах.

Также "Страна" подробно разбиралась в том, как в Раде хотят переписать Избирательный кодекс под местные выборы.